Três palestinos morrem em ataque israelense Um helicóptero israelense disparou pelo menos um míssil nesta quinta-feira contra um grupo de palestinos de uma acampamento de refugiados na região da fronteira de Gaza com o Egito, deixando três mortos e 15 feridos. Um segundo ataque aéreo ocorreu após um intenso tiroteio entre as tropas israelenses e extremistas palestinos. As operações israelenses na área começaram nesta quarta-feira, após a morte de cinco soldados de Israel em um ataque contra um veículo blindado.