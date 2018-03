Três palestinos morrem em desmoronamento de túnel Três palestinos morreram neste sábado após o desmoronamento de um túnel subterrâneo para contrabando entre Egito e a Faixa de Gaza controlado pelo Hamas, informaram fontes médicas e da segurança. Médicos palestinos identificaram as vítimas mortas como trabalhadores do túnel e todos deviam ter por volta de 20 anos de idade. As autoridades de Gaza afirmaram que o incidente eleva para 48 o número de palestinos mortos em desmoronamento de túneis este ano. Muitos moradores de Gaza usam os túneis para cruzar a fronteira com o vizinho Egito para superar o bloqueio de Israel, que foi intensificado após os islâmicos do Hamas terem tomado o controle da faixa costeira no ano passado.