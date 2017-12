Três palestinos morrem em operações israelenses em Gaza Um palestino morreu neste domingo ao ser atingido por disparos feitos por soldados em uma operação israelense no leste da Cidade de Gaza, informaram fontes médicas locais, o que eleva para três o número de mortos nas últimas horas na região. Sameh Abu Amru, de 27 anos, foi atingido na cabeça por uma bala de metralhadora no bairro de Shiyaiya, falecendo no local. Outras três pessoas ficaram feridas na mesma ação. Além disso, escavadeiras do Exército israelense destruíram terrenos de cultivo na região. Ualid Al Harazin, de 24 anos, e Tariq Hilis, de 20 anos, também morreram em uma operação do Exército israelense no leste da Cidade de Gaza, que teve início neste sábado.