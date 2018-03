Três palestinos mortos e 30 feridos em novo ataque Pela segunda vez nesta terça-feira, helicópteros de Israel atacaram um carro em território palestino em perseguição a militantes. Três pessoas morreram e outras 32 ficaram feridas em Jabalya, norte da Faixa de Gaza, de acordo com os médicos do hospital que atendeu as vítimas. O exército israelense disse que os helicópteros estavam mirando os responsáveis pelos disparos de quatro foguetes com bombas contra Israel, o que deixou pelo menos uma pessoa ferida na cidade de Sderot. Os foguetes eram uma aparente resposta à tentativa israelense de matar um líder da organização Hamas mais cedo. Os três mortos no segundo ataque israelense são da mesma família, todos civis. De acordo com os médicos, entretanto, havia responsáveis pelos foguetes entre os feridos. As informações são do site da BBC em português. Para ler o noticiário da BBC, que é parceira do estadao.com.br, clique aqui.