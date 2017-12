Três palestinos mortos em ataque na Faixa de Gaza Soldados israelenses apoiados por tanques e helicópteros atacaram a Faixa de Gaza, deixando três palestinos mortos e nove feridos, disseram testemunhas. O Exército informou ter enviado tropas a Xeque Ejilin, um bairro da Cidade de Gaza situado nas proximidades do assentamento judaico de Netzarim. Os militares alegam que a ação foi iniciada depois de supostos militantes terem sido avistados preparando-se para disparar foguetes e armar bombas com o pretenso objetivo de atacar a colônia. Fontes militares israelenses disseram que 12 palestinos supostamente armados foram atingidos durante a operação, mas não souberam dizer qual era a condição de saúde dessas pessoas. Fontes hospitalares palestinas disseram que três corpos foram retirados da área e 14 pessoas foram internadas, inclusive uma mulher de 42 anos atingida na cabeça por estilhaços de um projétil disparado por um tanque de guerra. Dois mortos e seis feridos foram identificados como supostos militantes, prosseguiram as fontes hospitalares.