Três palestinos mortos em novos ataques israelenses contra Gaza Soldados israelenses mataram pelo menos três pessoas e feriram seis em um campo de refugiados palestinos na Faixa de Gaza nesta quinta-feira, informaram autoridades locais. Enquanto isso, o exército de Israel despejou panfletos em diversas cidades e aldeias de Gaza alertando que "as casas usadas como esconderijo de armas" seriam atacadas. No segundo dia de campanha israelense contra o campo de refugiados de Mughazi, perto da divisa entre Israel e Gaza, as forças israelenses realizaram dois ataques aéreos contra supostos militantes palestinos, informou o exército. Um militante morreu e seis pessoas ficaram feridas, a maior parte delas composta por civis atingidos por estilhaços, informaram fontes médicas palestinas. Mais cedo, um adolescente palestino morreu no fogo cruzado entre tropas israelenses e militantes palestinos e Mughazi. Enquanto isso, uma menina de dez anos ferida num bombardeio israelense promovido na quarta-feira contra o campo de refugiados não resistiu aos ferimentos e morreu, disseram médicos. As mortes desta quinta elevam a 12 o número de palestinos mortos em dois dias de ataques israelenses contra Mughazi.