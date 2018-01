Três palestinos são mortos em Gaza Soldados israelenses mataram a tiros três palestinos durante dois confrontos na manhã desta segunda-feira no sul da Faixa de Gaza. Segundo a Rádio Israel, um palestino de 18 anos foi morto em um tiroteio próximo à cidade de Jan Yunis. Em Rafah, na fronteira com o Egito, dois membros das Brigadas de Mártires de Al Aqsa morreram no confronto contra blindados israelenses. Várias casas foram destruídas na incurso israelense, que deixou o local horas depois. Israel ordenou hoje a reativação do cerco a Faixa de Gaza, proibindo a entrada e saída dos palestinos. O incidente acontece horas depois de o secretário de Estado norte-americano, Colin Powell, ter se reunido com os premiês palestino e israelense para iniciar conversações para a retomada do processo de paz na região. No domingo, Powell disse ao primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, que seu país deve diminuir as restrições aos palestinos. Para o premier da Autoridade Palestina, Mohamed Abas, Powell pediu que combata os grupos extremistas que atacam Israel. A Rádio Israel informou que uma nova reunião entre o major israelense Amos Gilad e Mohamed Dahlan, ministro da Segurança palestina, foi suspensa depois dos novos incidentes.