Três passageiros morrem em dois vôos de Miami a Londres Uma passageira de 19 anos morreu, hoje, a bordo de um avião da Virgin Alantic, que saiu de Miami para o Aeroporto Heathrow, em Londres. Um dia antes, dois passageiros de um mesmo vôo da British Airways, também de Miami para Heathrow, morreram ? um deles possivelmente de meningite viral. A passageira da Virgin Atlantic, que não foi identificada, estava no vôo VS006 e morreu pouco depois de o avião levantar vôo, disse uma porta-voz da companhia. Segundo ela, a tripulação tentou reanimá-la e um médico apresentou-se para ajudar, mas a jovem foi declarada morta na chegada ao aeroporto londrino. A polícia disse que a causa da morte é desconhecida e só será descoberta com a autópsia. No sábado, uma mulher passou mal no vôo BA208, de Miami para Heathrow e o avião foi desviado para Nova Scotia, no Canadá, para que ela recebesse atendimento de emergência, contou, por sua vez, a porta-voz da British Airawys. A mulher morreu mas, segundo ela, não está claro se no hospital ou no avião. A seguir, quando o avião retomou seu vôo, foi a vez de um homem sentir-se mal e morrer um pouco antes de chegar a Heathrow, ainda segundo a porta-voz. Ela não forneceu as idades, nacionalidades ou suspeitas das causas das mortes, mas afirmou que não estavam ligadas. Hillingdon Borough, que supervisiona a Unidade de Controle de Saúde de Heathrow, disse que homem era inglês e suspeita-se que sua morte tenha sido causada por meningite viral. O porta-voz do aeroporto, Ian Macey, disse acreditar que a passageira da British Airways tenha sofrido um ataque cardíaco. Macey assegurou que as autoridades irão informar todos os passageiros do vôo BA dos resultados da autópsia do homem, embora ressaltando que a meningite viral só é contagiosa em contatos muito próximos. Ele não tem informações sobre a morte da passageira da Virgin Atlantic.