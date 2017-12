Três pesquisas apontam vitória de Kerry no debate O presidente George W. Bush e o senador John Kerry voltaram à campanha eleitoral tentando convencer os eleitores de que cada um venceu o debate sobre política externa da noite de quinta-feira. Três pesquisas de opinião pública realizadas após o confronto sugerem que Kerry causou Bao impressão nos eleitores. A maioria dos pesquisados disse que ele se saiu melhor que Bush. O candidato a vice na chapa de Kerry, senador John Edwards, criticou Bush por não reconhecer que há problemas no Iraque. "Você não pode consertar um problema se não está disposto a admitir que o problema existe", comentou numa entrevista para televisão. Já o diretor de comunicação da Casa Branca, Dan Bartlett, disse acreditar que Bush "falou do fundo do coração, falou com força sobre a necessidade de nosso país enfrentar os terroristas lá, para não termos de encará-los aqui em casa". Já o senador John McCain, do partido de Bush, disse que o debate provavelmente representou "o melhor momento" de Kerry nas últimas semanas. "John se apresentou bem", admitiu.