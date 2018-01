Três pessoas morrem ao manipular bomba da Guerra do Vietnã Três pessoas morreram no sul do Vietnã ao manipular uma bomba que permanecia enterrada desde a guerra entre o país asiático e os Estados Unidos (1962-75), informaram as autoridades locais. A explosão aconteceu em uma esplanada da comuna de Loc Quang, na província de Binh Phuoc, quando as vítimas tentavam extrair com uma alavanca o material explosivo para vender o resto do artefato como ferro velho. As três pessoas morreram na hora. O conflito vietnamita deixou um número desconhecido de minas e bombas enterradas no país, que causam centenas de mortes e mutilações todos os anos. A maioria das vítimas são crianças que explodem as minas ao brincar com elas ou enquanto buscam metal para vendê-lo como ferro velho.