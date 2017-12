Três pessoas morrem e sete ficam feridas em ataques no Iraque Pelo menos três iraquianos, entre eles dois policiais, morreram neste sábado e outros sete ficaram feridos em ataques perpetrados no norte e no oeste de Bagdá, segundo fontes policiais iraquianas. Segundo as fontes, um policial morreu e outro ficou ferido quando ambos foram atacados por um grupo de insurgentes em Mossul, 400 quilômetros ao norte de Bagdá. Outro policial morreu e mais um ficou ferido quando o posto de controle onde estavam foi atacado, em Faluja, a 55 quilômetros do oeste da capital. Na cidade de Al-Huwaija, a 210 quilômetros do norte de Bagdá, a explosão de uma bomba diante de uma loja no centro do principal mercado da cidade matou um civil e deixou outros cinco com ferimentos de diferentes graus, acrescentaram as fontes. Por outro lado, membros dos exércitos dos Estados Unidos e do Iraque detiveram três supostos dirigentes dos "esquadrões da morte" de Bagdá, informou neste sábado o comando militar americano. Segundo um comunicado militar, os três foram detidos nesta sexta-feira e são acusados de participar, em junho, do assassinato de várias famílias iraquianas no bairro Al-Jihad, da capital. O texto acrescenta que as tropas da coalizão apoiaram as forças iraquianas, que detiveram os três supostos insurgentes no bairro Al-Rachid sem encontrar resistência. Em outro comunicado, o comando militar anunciou que forças conjuntas iraquiano-americanas encontraram, nesta sexta-feira, três mísseis ar-terra, uma bomba e vários explosivos em um edifício que pertence aos seguidores do clérigo rebelde xiita Moqtada al-Sadr no bairro Al Nour, no norte de Bagdá.