Três pessoas morrem em explosão no Afeganistão Dois soldados americanos e um intérprete afegão morreram no Afeganistão quando o veículo em que eles viajavam passou por cima de uma bomba colocada na estrada, informou o Exército americano. Outro soldado ficou ferido na explosão que ocorreu neste domingo, na província de Ghazni, sul do país. O Exército americano anunciou que o soldado ferido foi levado para a base militar americana em Kandahar, para ser tratado. Sua situação é estável. A violência vem aumentando no Afeganistão. As primeiras eleições presidenciais desde a queda do regime do Talebã estão marcadas para outubro. No início do mês, um afegão que trabalhava para uma agência de ajuda e o motorista dele foram mortos por franco-atiradores no sudeste do país. Muitas organizações de ajuda humanitária se retiraram da região, onde remanescentes do antigo regime estão liderando uma campanha de guerrilha contra o governo central e seus simpatizantes.