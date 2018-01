Três pessoas morrem em naufrágio com embarcação de refugiados no Mar Egeu

ATENAS - Pelo menos três pessoas morreram nesta sexta-feira, 3, no naufrágio de uma embarcação de madeira com refugiados em frente ao litoral da pequena ilha de Kalolimnos, no arquipélago do Dodecaneso, no mar Egeu.

Segundo informou a Guarda Costeira da Grécia, até o momento foi recuperado o corpo de uma mulher em águas territoriais gregas, enquanto na parte marítima da Turquia foram encontrados outros dois corpos.

A Guarda Costeira grega resgataram 15 pessoas - dez homens, quatro mulheres e um criança.

Segundo a imprensa local, uma das pessoas que sobreviveu ao naufrágio afirmou que a bordo do bote estavam entre 22 e 24 pessoas, fato que não foi confirmado pelas autoridades gregas, que falam de um número "indeterminado" de tripulantes.

A operação de resgate continua em curso desde esta madrugada e nela participam quatro embarcações da Guarda Costeira, uma da Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas (Frontex), um helicóptero Super Puma, dois barcos de turismo e um cargueiro. / EFE

