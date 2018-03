Três policiais se feriram em explosão a bomba no Iraque Pelo menos três policiais iraquianos ficaram feridos hoje na explosão de uma bomba à passagem do carro no qual circulavam no bairro de Baladiyat, em Bagdá, segundo fontes da Polícia.A explosão destruiu totalmente o veículo dos agentes, acrescentaram as fontes. Ontem, seis soldados foram seqüestrados e assassinados em Beiji, a 150 quilômetros ao norte da capital, e outros 16 membros das forças de segurança iraquianas, entre policiais e militares, ficaram feridos em vários ataques separados, ocorridos em Bagdá e no norte do país.