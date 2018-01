Possíveis peças do voo MH370 são encontradas em Madagascar e em ilha australiana

SYDNEY, AUSTRÁLIA - Três possíveis peças do avião que fazia o voo MH370 da Malaysia Airlines, que desapareceu em março de 2014 com 239 pessoas a bordo, foram encontradas em Madagascar e na Ilha Kangaroo, ao sul da Austrália, informaram nesta sexta-feira, 10, fontes oficiais.

Duas peças foram encontradas em Madagascar pelo aventureiro americano Blaine Gibson, que já tinha encontrado outros pedaços em Moçambique. A terceira foi descoberta na Ilha Kangaroo.

De acordo com o porta-voz do Escritório para a Segurança no Transporte da Austrália (ATSB), Daniel O'Malley, as partes que foram achadas por Gibson em Madagascar poderiam pertencer ao MH370.

"Estivemos em contato com o senhor Gibson e recebemos imagens das peças, mas o governo da Malásia é que tem a responsabilidade de investigar o desaparecimento do MH370, e a Malásia tem procedimentos em andamento para examinar as supostas partes", indicou o representante da ATSB.

Sobre a peça encontrada em Kangaroo, O'Malley disse que elas "deverão ser analisadas para esclarecer a origem". "Estamos fazendo os preparativos para transportá-las às instalações de ATSB para seu exame preliminar", informou.

Até o momento, foram recuperadas cinco peças que as autoridades confirmaram como partes do Boeing 777 desaparecido. A Austrália lidera uma operação com a participação da Malásia e da China que procura os destroços do avião em 120 mil km² de uma remota área do Oceano Índico, dos quais mais de 105 mil km² foram rastreados.

O MH370 desapareceu 40 minutos após a decolagem em Kuala Lumpur rumo a Pequim. Segundo a investigação oficial, alguém desligou os sistemas de comunicação e virou o avião, que teria caído no mar uma vez que o combustível acabou. /EFE