Três reféns libertados no Iraque Um motorista paquistanês que havia sido tomado como refém no Iraque foi solto, informam autoridades do Paquistão. Segundo o ministro da Informação, xeque Rashid Ahmed, Amjad Hafeez avisou a família de que está bem e já se encontra no Kuwait. Mais cedo, dois reféns turcos já haviam sido soltos. Há informações de que a empresa para a qual ambos trabalham prometeu não prestar mais serviços aos militares americanos. A Al-Jazira transmitiu um vídeo mostrando os dois homens ajoelhados diante de dois rebeldes mascarados, um dos quais leu uma declaração dizendo que os reféns - um técnico de ar-condicionado e seu assistente - comprometeram-se a não trabalhar mais para a coalizão.