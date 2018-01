Três sobrevivem a acidente aéreo na Turquia Um avião de pequeno porte caiu no sul da Turquia, matando o piloto e deixando três pessoas feridas, inclusive dois turistas austríacos, informou a agência de notícias Anatolia. O avião Cessna 172 caiu no sul da província de Mugla, onde há diversas estâncias turísticas, publicou a Anatolia citando Mehmet Yapici, uma autoridade local. O aparelho decolou do aeroporto de Dalaman, em Mugla, e levava os turistas para um passeio aéreo pela região. O avião caiu depois de 15 minutos de vôo. O piloto morreu. Não há informações sobre as condições de saúde dos três feridos. A causa do acidente ainda é desconhecida.