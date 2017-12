Três soldados americanos morrem em combates em Bagdá O Exército americano informou nesta segunda-feira que três de seus soldados morreram em "operações de combate" neste domingo em Bagdá. Outros dois militares americanos ficaram feridos nessas operações, segundo um comunicado divulgado nesta segunda-feira pelo comando militar dos EUA no Iraque, que não especifica o local da capital iraquiana onde ocorreram os incidentes. Com estas novas mortes, já são 52 os soldados americanos mortos no Iraque durante o mês de novembro. Um total de 2.875 soldados americanos morreram no Iraque desde que começou, em 2003, a invasão e a posterior ocupação do país por tropas multinacionais lideradas pelos EUA.