Três soldados americanos são feridos no Iraque Um atirador disparou com armas automáticas contra um comboio, matando um civil norte-americano, funcionário de empresa que trabalha no país, e deixando outro feriodo, disseram fontes militares norte-americanas. O ataque ocorreu ontem a 70 quilômetros ao norte de Bagdá. Nesta manhã, três soldados foram feridos levemente numa explosão perto de um comboio em Mosul. As informações são da Dow Jones.