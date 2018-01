Três soldados americanos são mortos no Iraque Três soldados americanos morreram e outro ficou ferido em incidentes em Tikrit e Samara, ao norte de Bagdá, anunciou neste sábado o Exército dos EUA em dois comunicados. Dois soldados dos EUA morreram e outro ficou ferido em um ataque com explosivos a uma base militar ao nordeste de Tikrit nesta quinta-feira, segundo informou o comando militar americano, que acrescenta que as vítimas pertencem à 101ª Divisão Aerotransportada. Em outro comunicado, o Exército dos EUA anunciou que um oficial da mesma divisão morreu na quinta-feira, ao ser baleado enquanto estava em uma torre de observação em Samara. Os dois incidentes ocorrem na mesma região onde o Exército americano, em coordenação com o iraquiano, lançou na quinta-feira passada a "Operação Enxame", considerada a maior desde a queda de Saddam Hussein.