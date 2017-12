Três soldados britânicos são mortos no Iraque Três militares britânicos do regimento Black Watch (Guarda Negra) foram mortos durante um ataque no Iraque, informa o governo. O ministro das Forças Armadas, Adam Ingram, disse à Câmara dos Comuns que os três eram parte da unidade de 850 homens deslocada recentemente para assumir áreas controladas pelos americanos próximas de Bagdá. Agora são 73 os militares britânicos mortos no país árabe.