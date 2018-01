Três soldados dos EUA morrem no Iraque Insurgentes iraquianos mataram mais três soldados norte-americanos nesta sexta-feira. Segundo o exército dos Estados Unidos, um dos oficiais morreu em Bagdá, quando o veículo em que estava foi atingido por uma granada. Os outros foram mortos em Najaf, uma província na região ao sul do Iraque. De acordo com o comunicado, os dois fuzileiros navais da 11ª Unidade Expedicionária perderam a vida em conseqüência de ?ações inimigas?. Os nomes dos soldados mortos serão divulgados somente depois de suas famílias serem notificadas das mortes. Com essas três baixas, o número de americanos mortos desde o início do conflito no Iraque chega a 925.