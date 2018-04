Três soldados dos EUA morrem no Iraque

O pior incidente deste sábado deixou dois soldados mortos e um ferido "enquanto conduziam operações no norte do Iraque", informou um comunicado militar, sem dar mais detalhes. O major Rob Phillips, um porta-voz do Exército norte-americano, disse que o fato ocorreu na cidade de Mosul, onde um representante do Exército iraquiano havia dito mais cedo que dois soldados iraquianos abriram fogo contra norte-americanos num centro de treinamento. Nem Phillips nem o oficial iraquiano, no entanto, ligaram as mortes a estes disparos.

Separadamente, um terceiro soldado norte-americano foi morto no sábado "enquanto conduzia operações no centro do Iraque", informou um comunicado dos EUA, também ser dar detalhes. O número de mortos é o mais alto num único dia para as forças norte-americanas desde 2 de julho, quando três soldados morreram, segundo o site independente www.icasualties.org. As mortes elevaram a 4.435 o número de soldados dos EUA mortos no Iraque desde que a invasão ao país liderada pelos EUA, em 2003, derrubou Saddam Hussein. As informações são da Dow Jones.