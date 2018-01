Três soldados dos EUA são mortos no Iraque Três soldados de Estados Unidos morreram hoje em mais um ataque contra as tropas de ocupação. Desta vez a resistência iraquiana atacou com bombas uma patrulha que passava pela cidade de Samarrá, a 100 quilômetros ao norte da capital Bagdá, informaram militares norte-americanas. Com as mortes de hoje, já são 205 o número de militares que perderam a vida desde que os EUA anunciaram o fim dos bombardeios, dia 1º de maio. O ataque em Samarrá ocorreu poucas horas após as tropas dos EUA terem atacado com helicópteros lugares suspeitos de serem esconderijos dos iraquianos integrantes das forças contrárias à ocupação.