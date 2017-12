Três soldados libaneses e um israelense morrem no sul do Líbano Três soldados libaneses foram mortos nesta quarta-feira depois da explosão de uma mina nas imediações de Tibnin, a quinze quilômetros ao norte da fronteira entre o Líbano e Israel, onde trabalhavam retirando explosivos. O exército israelense também confirmou a morte de um de seus soldados no mesmo incidente. As primeiras investigações indicam que o carro de combate no qual estavam os três soldados libaneses passou sobre uma mina antitanque. Um dos soldados feridos se encontra em estado grave e o outro sofreu ferimentos leves. Outros dois cidadãos libaneses foram detidos por motivos desconhecidos em um campo de concentração israelense, situado na aldeia de Ras el Tine, próximo de Abaisse, no sul do país. Um militar identificou os dois como Husein Husein e Mohamad Husein. Esses incidentes aconteceram logo depois que a artilharia israelense bombardeou a região durante a madrugada na zona Norte das granjas de Cheba, no sudeste do Líbano. Segundo o militar, nenhum disparo foi executado do lado libanês na mesma região.