Três soldados morrem em confronto com as FARC Três soldados da Colômbia morreram e outros onze ficaram feridos num confronto com guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) na zona rural do município de Jamundí, aproximadamente 310 quilômetros ao sudoeste de Bogotá, segundo informações do governo. "O saldo oficial é de três soldados assassinados, três feridos e oito com contusões menores", segundo o comunicado. As informações são da Associated Press.