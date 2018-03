Três suspeitos de terrorismo detidos na Alemanha As autoridades alemães detiveram hoje três membros de um suposto grupo terrorista islâmico, acusados de planejar ataques contra objetivos americanos na Alemanha e que estavam vinculados à célula de Hamburgo, grupo ao qual pertenciam os atacantes de 11 de setembro. A polícia deteve três suspeitos e registrou os centros islâmicos nas cidades alemães de Muenster e Minden, assim como em outras quatro cidades, em incursões realizadas nesta madrugada, informou a promotoria através de um comunicado. As autoridades não identificaram os suspeitos. Dois dos homens são suspeitos de formar um grupo que planejava ataques na Alemanha no final de 2001 e início de 2002, inclusive um ataque "a um local americano na zona metropolitana de Frankfurt", indicaram promotores. Um terceiro indivíduo era investigado pela promotoria federal por suspeita de colaborar com uma célula terrorista de Hamburgo à qual pertenciam os pilotos que jogaram aviões contra o World Trade Center, em Nova York, e contra o Pentágono, em Washington, em setembro de 2001. Outro avião caiu na Pensilvânia, quando seus passageiros frustraram o seqüestro. Os dois principais suspeitos foram investigados por suas supostas ligações diretas com uma associação terrorista, e o terceiro por sua suposta colaboração. De acordo com a promotoria, os três desenvolviam funções de liderança em dois centros islâmicos.