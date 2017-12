Três suspeitos são detidos sem fiança nos EUA Três homens suspeitos de ter ligações com três dos seqüestradores que lançaram um avião contra o Pentágono no dia 11 foram detidos sem fiança nesta quarta-feira depois de uma audiência secreta numa corte federal de San Diego, Califórnia. Os suspeitos são os estudantes universitários Osama Awadallah, da Jordânia, Yazeed Al-Salmi, da Arábia Saudita, e Mohdar Abdallah que, segundo funcionários da Justiça, poderia ser do Iêmen ou da Somália. Um quarto homem de San Diego, Omar Bakarbashat, preso há mais de uma semana, é suspeito de ter dado apoio financeiro aos seqüestradores.