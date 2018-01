Três terremotos sacodem El Salvador Três tremores de terra, um deles de grande intensidade, sacudiram El Salvador nesta quinta-feira e aumentaram o pânico da população, que ainda não se recuperou de dois fortes terremotos ocorridos em janeiro e fevereiro. O maior dos três abalos sísmicos atingiu 5,7 graus na escala Richter, às 21h01 (de Brasília), seguido por outro de 3,8 graus ocorrido 15 minutos mais tarde. Cerca de duas horas antes, um tremor de 3,9 graus de magnitude atingiu San Salvador, a capital do país. De acordo com as autoridades locais, os tremores causaram pânico entre a população, mas não há informações de vítimas nem danos materiais. Os epicentros dos terremotos foram localizados frente à costa salvadorenha, no Oceano Pacífico. Os salvadorenhos já enfrentaram dois devastadores terremotos este ano. O primeiro ocorreu em 13 de janeiro, com 7,6 graus na escala Richter. Exatamente um mês depois, um tremor de 6,6 graus atingiu o país. Desde el 13 de janeiro, mais de 5.000 tremores já foram registrados, segundo autoridades locais.