Três trabalhadores assistenciais são mortos no Afeganistão Supostos milicianos talibãs atacaram o escritório de uma organização assistencial na madrugada deste domingo. Três funcionários morreram e quatro policiais ficaram feridos. A polícia informou que 30 homens armados chegaram ao escritório da Associação de Voluntários para a Reabilitação do Afeganistão em Dalaran, uma província ao sudeste de Nimroz, em seis veículos. Um cozinheiro, um vigilante e outro empregado estavam dormindo no primeiro quarto e foram mortos. Outro vigilante está desaparecido, disse o chefe regional do grupo,Nayamudin Moyadedi.