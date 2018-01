Três turistas são seqüestrados no Irã Três turistas ocidentais foram seqüestrados no sudeste do Irã, informou um comandante da polícia iraniana. "Dois turistas alemães e um irlandês foram seqüestrados", especificou o coronel Mahdi Ahmadi em conversa com a Associated Press. Ahmadi não revelou a identidade dos turistas, mas contou que eles foram seqüestrados na rodovia Bam-Zahedan, na província de Sistão-Baluchistão, perto da fronteira iraniana com o Paquistão. Ele disse ter entendido que o seqüestro aconteceu hoje. "Aparentemente, os turistas foram seqüestrados quando estavam a caminho de Zahedan", prosseguiu Ahmadi. Ele não forneceu mais detalhes, mas comentou que o incidente está sendo investigado pelas autoridades iranianas. Seqüestros de turistas estrangeiros são raros no Irã, mas a província de Sistão-Baluchistão é conhecida como rota do tráfico de drogas. Os narcotraficantes da região costumam recorrer à extorsão.