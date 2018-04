Treze bandidos morrem em tiroteio no Paquistão

Pelo menos 13 ladrões de uma bando morreram neste domingo em um tiroteio contra aldeães em um povoado da província paquistanesa de Punjab (leste), segundo informou a Polícia. O confronto aconteceu durante esta madrugada em um povoado próximo à cidade de Sahiwal, depois da chegada de um bando de mais de 20 ladrões, segundo declarou ao canal de televisão "Geo TV" o oficial de Polícia Malik Dawoud. Após localizá-los, os guardas que vigiavam o povoado do telhado da casa do prefeito os advertiram para que fossem embora, mas começou um tiroteio no qual 13 bandidos morreram. As autoridades ordenaram o envio de um forte contingente policial, mas os bandidos restantes conseguiram escapar. A Polícia iniciou trabalhos de busca na região.