Treze britânicos morreram no naufrágio em Bahrein Treze britânicos e um americano estão entre os 48 mortos no naufrágio que ocorreu perto do litoral do Bahrein, segundo informou nesta sexta-feira uma fonte do Ministério do Interior daquele país. Não há informações de que entre mortos possam estar cidadãos sul-americanos. No naufrágio, outras 27 pessoas ficaram feridas e 63 foram resgatadas ilesas. Os meios de comunicação do Bahrein publicaram hoje declarações do proprietário do navio, Issa Al Qosaibi, que afirmou que a embarcação tinha capacidade para 100 pessoas mas que transportava cerca de 130. Segundo explicaram responsáveis do Ministério do Interior em entrevista coletiva em Manama, o navio transportava, no momento do naufrágio, 138 pessoas, entre elas 25 britânicos, 20 filipinos e dez cidadãos sul-africanos. No navio também viajavam americanos, poloneses, alemães, nepaleses, indianos, cingaleses, paquistaneses e cidadãos de Bahrein.