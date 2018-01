Treze insurgentes são mortos no Iraque Treze insurgentes, entre eles o líder de um grupo armado, morreram em confrontos com a polícia iraquiana na província de Al-Anbar, no oeste do Iraque, informou nesta segunda-feira o canal de televisão estatal "Al Iraqiya". A cadeia explicou que os combates ocorreram no domingo à noite e que o líder do grupo armado, identificado como Saddam Shihab, era "um dos mais procurados" pelas autoridades iraquianas. Shihab era acusado de cometer ataques contra as Forças de Segurança iraquianas, além de seqüestrar e degolar vários membros da polícia local. Vários jovens da Al-Anbar, reduto da insurgência árabe sunita, se uniram como voluntários às fileiras da polícia e do exército como parte das tentativas dos líderes tribais da região para recuperar a segurança nesta conflituosa região, acrescentou a fonte. O comando militar dos EUA anunciou nesta segunda-feira que um terrorista morreu no domingo, quatro foram capturados e dois veículos dos insurgentes foram destruídos em combates com homens armados no oeste de Bagdá. Os confrontos entre os soldados americanos, apoiados por helicópteros Apache, e os terroristas ocorreram após um ataque lançado contra uma base das tropas americanas na região.