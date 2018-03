Treze mineradores ficam presos em mina no norte da China

Treze mineradores permanecem presos após a inundação da mina de carvão na qual trabalhavam na cidade de Jixi, na província de Heilongjiang, informou nesta terça-feira, 3, a agência oficial Xinhua. As autoridades locais assinalaram que a inundação ocorreu na madrugada da sexta-feira passada, 30 de maio, em uma mina conhecida como Hengda, no distrito de Jidong. Segundo declarou um porta-voz do Birô de Segurança de Jixi, o proprietário da mina assegurou em um primeiro momento que ninguém havia ficado preso no interior do recinto. Os serviços de resgate bombeiam nesta terça a água acumulada para tentar encontrar os mineradores desaparecidos. As minas de carvão chinesas são as mais perigosas. Em 2007, acidentes mataram 3.770, embora o número represente uma queda de 17,7% a respeito dos números de 2006.