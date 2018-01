Treze morrem em acidente de trem no Sri Lanka Um trem de passageiros com superlotação descarrilou no norte de Colombo matando pelo menos 13 pessoas e deixando outras 40 feridas. O trem levava em torno de dois mil passageiros neste sábado quando saiu fora dos trilhos perto de Kurunegala, a 95 quilômetros da capital. Os últimos três vagões descarrilaram, jogando centenas de passageiros para a frente. Segundo a polícia, as investigações iniciais atribuem a causa do acidente à alta velocidade do trem, além do fato de estar superlotado.