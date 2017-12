Treze pessoas morrem em acidente de ônibus na Índia Pelo menos 13 pessoas morreram e outras 50 ficaram gravemente feridas nesta quinta-feira, quando o ônibus no qual viajavam tombou e caiu em um barranco no estado de Manipur, no leste da Índia, segundo a agência indiana "PTI". Fontes oficiais disseram em um primeiro momento que havia 22 mortos, mas depois retificaram, alegando que "deram como mortos vários feridos" em estado grave. O ônibus tinha saído às 7h30 (0h em Brasília) de Tuilaphai. A cada ano 100 mil pessoas morrem em acidentes de trânsito na Índia, um número que representa 8,3% das mortes deste tipo no mundo, devido principalmente ao mal estado das vias, à falta de iluminação e à má sinalização. Por outro lado, circulam pelas estradas indianos cerca de 30 milhões de carros, pouco menos de 1% do total mundial.