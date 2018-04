Treze pessoas morrem em ataque com míssil no Paquistão

Pelo menos 13 pessoas morreram nesta quinta-feira, 28, após um míssil atingir uma casa e uma escola em Waziristão do Sul, na região tribal do Paquistão, segundo a Geo TV. Dez vítimas eram de origem estrangeira, ao tempo que as três restantes eram paquistaneses da região do Punjab. Além disso, moradores da região de Azam Warsik, onde ocorreu o ataque, disseram que os estrangeiros poderiam ser de origem árabe, e acrescentaram que três mísseis foram lançados, ao tempo que as fontes oficiais confirmaram apenas um. A explosão causou ainda diversos danos materiais nas áreas próximas ao local no qual o projétil caiu. As fontes não deram mais detalhes das circunstâncias do fato, nem sobre os responsáveis pelo ataque.