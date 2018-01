Treze russos morrem em emboscada na Chechênia A explosão de um carro-bomba seguida de disparos de armas de fogo durante uma emboscada a um comboio militar russo deixaram pelo menos 13 mortos em uma área próxima a um mercado de rua no leste da Chechênia. Segundo um funcionário da administração chechena pró-Moscou, que falou na condição de anonimato, o veículo blindado russo à frente do comboio se aproximava do povoado de Oktyabrskoye, no distrito de Kurchaloi, quando passou próximo a um automóvel velho. Neste momento, o veículo explodiu e os rebeldes que estavam escondidos nas cercanias dispararam de três locais diferentes. Não há informações sobre baixas rebeldes. Este foi um dos ataques recentes mais sangrentos na república rebelde, e um dos vários ocorridos em áreas de mercados de rua nos últimos meses. As tropas russas lutam contra os rebeldes chechenos há quase dois anos e têm controle de quase toda a república, mas as minas e as emboscadas dos insurgentes continuam causando baixas nas forças federais. Em represália à emboscada de hoje, helicópteros russos bombardearam supostos focos rebeldes nas montanhas das regiões de Vedeno, Itum-Kale e Kurchaloi, enquanto a artilharia atacava Vedeno, Urus-Martan e Nozhai-Yurt. Não há informações sobre baixas.