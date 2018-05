Tribos árabes de Darfur assinam pacto após 140 mortes Tribos rivais de Darfur assinaram uma trégua depois que mais de 140 pessoas morreram em conflitos, disseram neste domingo uma autoridade e líderes tribais. "É um acordo para cessar as hostilidades", disse à Reuters Mohammed Ahmed Hassan, líder tribal Terjem, sobre o acordo que sua tribo assinou com os Rizeigat no sábado. "Se os Rizeigat aderirem e respeitarem o governo, os Terjem não violarão o acordo", disse. As duas tribos são árabes e vivem no estado de Darfur Sul. A luta entre elas dura meses, mas um acordo de reconciliação assinado em fevereiro entrou em colapso em julho. Ali Hassan, líder tribal Rizeigat, disse que seu grupo está comprometido. "Estamos tentando explicar o acordo ao nosso povo", afirmou. A maioria das vítimas nos confrontos é Terjem. "Cerca de 145 pessoas do nosso povo foram mortas entre 30 de julho e 8 de agosto", disse Mohammed Ahmed Hassan, acrescentando que 40 pessoas com ferimentos graves ainda estão no hospital em Nyala, capital do estado. "Nós enterramos os mortos em sepulturas coletivas", disse ele, afirmando que os Rizeigat tem mais poder de fogo. O ministro do Trabalho de Darfur Sul, Abdul Rahman al-Zein, afirmou antes que três Rizeigat morreram nos combates. As duas tribos trocam acusações pelo início da luta. Os Terjem são agricultores sedentários e os Rizeigat são criadores de gado nômades. Os últimos problemas começaram quando os Rizeigat mudaram-se para o norte em usa migração sazonal, passando perto de território Terjem. Os Terjem dizem que o gado comeu suas plantações. As lutas por terras e recursos já duram décadas em Darfur, mas uma revolta geral explodiu na região em 2003. O conflito provocou a proliferação de armas, piorando os conflitos tribais. Especialistas internacionais estimam que 200.000 pessoas morreram e 2,5 milhões foram expulsas de suas casas na luta em Darfur, onde rebeldes não árabes iniciaram a revolta armada acusando Kartum de negligência. Kartum afirma que somente 9.000 pessoas morreram na violência.