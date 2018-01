Tribos iraquianas se unem para lutar contra a insurgência Os dirigentes de 11 tribos da província iraquiana de Al-Anbar, a maior do Iraque e considerada um reduto da insurgência, firmaram um "pacto de honra" no qual se comprometem a lutar contra os insurgentes da região. Fontes oficiais iraquianas disseram à Efe que esta nova aliança recebeu a aprovação do primeiro-ministro, Nouri al-Maliki, assim como dos comandantes das forças multinacionais no Iraque. Segundo o acordo, os líderes tribais formarão uma força de 11 mil milicianos, com mil membros de cada tribo, "para manter protegida a estrada que une a província a outros países", como Síria, Jordânia e Arábia Saudita. Os mais de 400 quilômetros desta via de comunicação se transformaram em uma perigosa rota controlada por bandidos e Rebeldes. Segundo as fontes, o principal objetivo da criação das forças conjuntas é acabar com os ataques na rodovia realizados por membros da rede terrorista Al-Qaeda. Al-Anbar, a maior província iraquiana e de maioria sunita, abrigou o quartel-general do então líder da Al Qaeda n Iraque, Abu Musab al-Zarqawi, antes de ele se mudar para a província de Diyala, ao nordeste de Bagdá, onde morreu em 6 de junho em um ataque aéreo americano.