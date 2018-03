Tribos rivais voltam a se enfrentar no Congo Combatentes de tribos rivais entraram em choque novamente no nordeste do Congo neste sábado, um dia depois da chegada de soldados franceses que antecede o deslocamento de mais forças militares de outros países para pôr fim a meses de derramamento de sangue na região. As milícias armadas de Bunia estão armadas de fuzis de assalto lança-granadas e potentes metralhadoras. Centenas de pessoas foram obrigadas a fugir de suas casas e pelo menos quatro pessoas morreram depois de combatentes da tribo lendu terem atacado posições da União Patriótica Congolesa um grupo da tribo hema que atualmente controla a cobiçada cidade.