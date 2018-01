Tribunal acusa formalmente Saddam de crimes contra humanidade O tribunal especial que julga o ex-ditador Saddam Hussein o acusou formalmente de crimes contra a humanidade, torturas e detenções maciças, no mesmo dia em que o exército dos EUA anunciou que matou mais de 40 supostos terroristas no Iraque. As acusações contra o ex-presidente iraquiano foram lidas na sessão desta segunda-feira, a 24ª do processo em que Saddam e sete ex-colaboradores são acusados de envolvimento na execução de 148 xiitas em 1983. Os mortos teriam participado de um atentado fracassado contra Saddam no ano anterior. Além de ser acusado de ordenar a execução, Saddam ainda teria mandado torturar mulheres e crianças e deter 399 pessoas supostamente relacionadas com a tentativa de assassinato na localidade de Dujail (60 quilômetros ao norte de Bagdá). Saddam se recusou a se declarar inocente ou culpado das acusações, como determina o procedimento judicial. "Não posso dizer simplesmente sim ou não a isto. (...) Não posso responder rapidamente", afirmou Saddam ao presidente do tribunal, o curdo Rauf Abdelrahman. "O senhor está diante de Saddam Hussein, presidente do Iraque", acrescentou o ex-ditador. Se os oito acusados, entre os quais aparecem o meio-irmão de Saddam, Barzan Ibrahim Al-Hassan, e o ex-vice-presidente do país, Taha Yassin Ramadã, forem considerados culpados, poderão ser condenados à pena de morte. Os acusados negaram as acusações contra eles durante o processo e sustentam que os xiitas executados foram julgados em um processo justo no qual admitiram a participação na tentativa de assassinato do então presidente. Também nesta segunda-feira, vários parlamentares iraquianos mostraram sua esperança de que, em breve, seja anunciada a formação do novo governo. A definição do novo gabinete deverá ajudar a pôr fim à violência no país. O membro da xiita Aliança Unida Iraquiana Abass Al Bayati afirmou à EFE que os negociadores já decidiram a repartição dos ministérios. No entanto, destacou que há divergências com a Frente do Consenso Iraquiano, que reúne os partidos sunitas, a respeito de um cargo ministerial que querem trocar por outro.