Berlusconi e outras três pessoas foram condenados em outubro por fraude fiscal na compra de direitos de televisão para a rede Mediaset, de propriedade do ex-primeiro-ministro. Berlusconi foi sentenciado a quatro anos de prisão e a cinco anos de afastamento da vida pública. Se a sentença for mantida pelo mais alto tribunal da Itália, Berlusconi também vai perder sua cadeira no Senado. Fonte: Associated Press.