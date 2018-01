Tribunal aprova assinaturas para o referendo na Venezuela Numa vitória parcial da oposição venezuelana que tenta revogar o mandato do presidente Hugo Chávez, a Sala Eleitoral do Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) reverteu hoje as objeções feitas pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE) a 876.017 assinaturas em favor da convocação de um referendo revogatório. Assim, acrescentando-se as assinaturas já homologadas pelo CNE, a oposição já teria 2.708.510 firmas, cerca de 300 mil além do número necessário para a convocação do plebiscito. A decisão do TSJ, no entanto, não é definitiva. Ela pode ser derrubada quando os 19 magistrados que compõem o tribunal se reunirem, em data ainda não definida, para analisar a questão. O CNE pretendia submeter as assinaturas sob suspeitas - apostas em milhares de planilhas que, segundo o governo, foram preenchidas por uma única pessoa - a um processo de confirmação denominado "reparo". Por esse processo, os firmantes cuja autenticidade da assinatura estivesse sob suspeita seriam chamados a um centro do CNE um a um para esclarecer se queriam ter o nome incluído ou excluído da lista. A Sala Eleitoral do TSJ ordenou que só devem ser excluídos da lista o nome dos eleitores acorrerem ao CNE para manifestar que não assinaram o documento e solicitem expressamente sua exclusão. A sentença ordena também ao CNE que "proceda com a convocação do referendo revogatório a que se refere a presente decisão". O advogado constitucionalista Jesús Caldera afirmou que a decisão do tribunal abre uma "crise institucional" sem precedentes no país. A Coordenação Democrática (CD) - entidade que reúne as forças de oposição -, por seu lado, exigia hoje o "acatamento imediato" da sentença. A CD convocou para amanhã uma marcha que deve terminar na frente da sede do TSJ. O político governista José Albornoz, secretário-geral do partido Pátria Para Todos, disse hoje que um recurso será encaminhado amanhã mesmo ao tribunal. "Seguramente, o plenário revogará essa aberração jurídica", disse.