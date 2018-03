Tribunal começa a decidir veredito do Doutor Morte Um Tribunal Superior de Pretória começou hoje a estudar o veredito contra o médico cardiologista Wouter Basson, o antigo chefe do programa de armas químicas e biológicas da África do Sul. Basson, apelidado de "Doutor Morte", enfrenta 46 acusações, entre elas conspiração de assassinato, fraude e posse de drogas. Basson negou as acusações de ter fornecido bactérias mortais ou venenos para matar negros e opositores do apartheid. Durante os dois anos e meio de julgamento, cientistas e outras pessoas que trabalharam com ele contaram sobre testes de açúcar com salmonela, cigarros com antraz e chocolates envenenados.