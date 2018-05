Tribunal concede direito à fiança para Julian Assange O fundador do site WikiLeaks, Julian Assange, conseguiu hoje o direito de deixar a prisão caso pague fiança. Um juiz de um tribunal londrino negou um pedido de apelação da promotoria sueca e concedeu o direito de liberdade a Assange. A decisão do Tribunal Superior de Londres permite que o fundador do WikiLeaks, site que vaza documentos oficiais secretos, possa responder em liberdade a um pedido de extradição. A Suécia quer extraditar o ativista para que ele deponha em um caso de crimes sexuais contra duas mulheres. Assange afirma ser inocente e seus advogados veem motivações políticas no caso. O processo de extradição pode levar meses.