Tribunal da Bielo-Rússia prende 600 por protestos Um tribunal da Bielo-Rússia prendeu hoje cerca de 600 pessoas, por até 15 dias, em razão de elas terem participado dos protestos contra a reeleição do presidente Alexander Lukashenko, informou a agência Interfax. Também hoje, as autoridades locais informaram sobre a libertação provisória de dois dos sete candidatos presidenciais presos durante os protestos. Dmitry Uss e Rygor Katusev foram liberados na noite de ontem com ordens para não deixar a capital, Minsk, por supostamente terem se envolvido nos distúrbios no domingo, dia da eleição.