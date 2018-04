Tribunal da China ordena suspensão da venda do iPad A disputa da Apple pela marca iPad se aprofundou nesta segunda-feira porque a empresa chinesa que se diz dona do nome do produto obteve uma decisão judicial que impede a comercialização do tablet na China. Xie Xianghui, advogado da Shenzhen Proview Technology, disse que o Tribunal Intermediário Popular da cidade de Huizhou, na província de Guangdong, no sul da China, ordenou na sexta-feira que os distribuidores suspendessem as vendas de iPads no país.