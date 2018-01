Tribunal da China sentencia 14 pessoas à prisão por explosão em oleoduto Um tribunal da China sentenciou 14 ex-funcionários da indústria do petróleo e de governos locais à prisão, após mortíferas explosões há dois anos na cidade de Qingdao, no leste do país, informou a imprensa estatal. As sentenças anunciadas nesta segunda-feira são as mais duras penas pelas explosões de novembro de 2014, que mataram 63 pessoas.